Умер экс-министр обороны Украины

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Четырнадцатого октября на Украине скончался бывший украинский министр обороны Валерий Шмаров. Об этом сообщает УНИАН. В последнее время он сильно болел.
"В прошлом году Валерия Николаевича уволили с поста директора Аэрокосмического института. Он сразу же тяжело заболел, хотя, вероятно, болезнь была и ранее. Он эмоционально воспринял увольнение, пытался отстоять свои права в суде. Рассмотрение иска постоянно затягивалось. Сегодня нам стало известно, что 14 октября Шмаров умер", – приводит издание слова заместителя директора Аэрокосмического института Национального авиационного университета Александра Сидоренко.
Шмаров занимал пост министра обороны Украины в 1994-1996 годах.
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