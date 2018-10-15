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Жертву Мамаева и Кокорина наградил Путин

Глава Минпромторга Пак получил орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени

Указ главы государства подписан и опубликован на сайте правовой информации. Согласно документу, глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Помимо чиновника, в список награжденных вошли представители региональной власти, правительства, деятели культуры и искусства.

Оксана ПОДТУРКИНА
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