Осведомленные лица советуют обходить стороной американские спутники

Ядерный удар может спровоцировать малейшее соприкосновение со спутником Соединенных Штатов. Кстати, каждый пятый космический аппарат made in USA принадлежит Пентагону. Именно поэтому даже незначительное увечье американской собственности на орбите грозит военным конфликтом.

Разглашение секретной информации – дело рук астронавта Нила Деграсса Тайсона. Третья мировая война, по его мнению, может развернуться также в киберпространстве. Это будут, к примеру, цифровые атаки, что приведет к чрезвычайному упадку экономики.

"Если в рамках Третьей мировой войны будет уничтожена большая часть наших спутников, то Соединенные Штаты Америки буквально вернутся в каменный век – мы лишимся связи, банковских и информационных систем, навигации и так далее", – передает умозаключения астронавта Planet Today.