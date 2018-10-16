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Беременных женщин планируют освобождать из колоний раньше срока

Наказание для осужденных будут менять на более мягкое

Совсем скоро власти хотят реализовать первую часть национальной стратегии действий в интересах прекрасной половины человечества. Минюст сообщил на своем сайте, что готовится новый закон, касающийся женщин, которые находятся в колониях. Чиновники предлагают отпускать на свободу беременных арестанток и тех, у кого есть дети до трех лет.

Этим послаблением смогут воспользоваться женщины, которых приговорили к колонии за нетяжкое преступление. Также смогут надеяться на смягчение наказания осужденные, которые провели в тюрьме четверть срока.

Как отмечает портал URA.RU, сейчас на УДО могут рассчитывать только те люди, которые отбыли не менее трети срока наказания за преступления средней и небольшой тяжести. 

Полина ИВАНОВА
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