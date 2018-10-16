Найдено кладбище викингов

Специалистов испугала эта находка

В Норвегии археологи случайно нашли древнее кладбище викингов. При этом рядом с останками находился двадцатиметровый корабль.

Эксперты считают, что судно могло принадлежать вождю, передает газета Guardian.

По неизвестной причине археологи не спешат заниматься раскопками этого древнего захоронения, уточняет "Свободная пресса".