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Найдено кладбище викингов

Специалистов испугала эта находка

В Норвегии археологи случайно нашли древнее кладбище викингов. При этом рядом с останками находился двадцатиметровый корабль.

Эксперты считают, что судно могло принадлежать вождю, передает газета Guardian.

По неизвестной причине археологи не спешат заниматься раскопками этого древнего захоронения, уточняет "Свободная пресса".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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