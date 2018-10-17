Пенсионер умер после издевательств врачей в Магнитогорске

Медиков ждет строгое наказание

В психоневрологической больнице №5 Магнитогорска произошел вопиющий инцидент. Врачи медучреждения издевались над своим пациентом. Вскоре пожилой мужчина скончался. Об этом рассказало агентство РИА "Новости".

В июле пенсионер, у которого были различные хронические заболевания, был выписан из больницы, где над ним потешались доктора. А в сентябре мужчина умер. Однако лишь недавно уральский портал "74.ru" опубликовал видео, как неизвестный врач пинает пожилого мужчину и кидает в него тапок, а его коллеги смеются за кадром.

Теперь участников этого происшествия ждет жесткое наказание. Как рассказала пресс-секретарь Минздрава региона Мария Хворостова, местная прокуратура уже начала проверку медучреждения.