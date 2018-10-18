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Ушел из жизни известный советский режиссер

Александру Светлову было 79 лет

О потере друга и коллеги сообщили в Союзе кинематографистов России. 

"На 80-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Александра Михайловича Светлова", – говорится на сайте объединения.

Известно, что проститься с мастером можно будет в субботу, 20 октября, в полдень в конференц-зале Дома кино.

Александр Светлов известен зрителю такими работами, как "Пчелы и люди", "Морские рассказы", "Стоянка – три часа", "Счет человеческий", "Формула света", "Чегемский детектив", отмечает RT.

Также режиссер занимался дубляжом кинолент и снял монтажный полиэкранный фильм "Наш марш".

Оксана ПОДТУРКИНА
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