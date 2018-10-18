Футболистам "Зенита" и "Краснодара" предъявили обвинения

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За побои и хулиганство ответят "золотые мальчики". Обвинения по одноименным статьям УК РФ им сегодня предъявили следователи столичного главка МВД. Фигуранты дела – Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также футболист Александр Протасовицкий, пишет РИА "Новости".
Вышеперечисленные лица 8 октября спровоцировали несколько драк. От их хулиганских замашек пострадали высокопоставленные чиновники Минпромторга и водитель телеведущей Первого канала, напоминает URA.RU. Ранее, 11 октября, дебоширов арестовали на 2 месяца. Завтра, 19 октября, будет рассмотрена апелляция.
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