Дело о разводе Фархада Ахмедова пустили на самотек

Столичная Фемида не стала утруждать себя серьезным разбирательством по фактам бракоразводного процесса известного бизнесмена

Московский городской суд на этой неделе оставил в силе решение Зюзинского районного суда столицы, который отказал в восстановлении утраченного судебного производства по иску предпринимателя Фархада Ахмедова к проживающей в Лондоне бывшей супруге Татьяне о расторжении брака в 2000 году.

Летом судья Зюзинского райсуда вынесла такой вердикт "в связи с недостаточностью собранных материалов" для точного восстановления судебного постановления 18-летней давности. Получается, что российские судебные инстанции полностью солидаризировались с Высоким судом Лондона, который предложил считать датой развода пары 2017 год.

Это решение позволяет Татьяне Ахмедовой и стоящим за ней английским дельцам предвкушать скорый раздел имущества российского бизнесмена.

Правда, британское правосудие не признает вердиктов российских судов, поэтому с этой точки зрения решения Зюзинской и московской городской Фемиды принципиально не повлияют на позицию Лондонского суда по Ахмедову.

Возможно, что оппоненты будут рассматривать демарш столичных судебных инстанций как дополнительный рычаг психологического давления на предпринимателя.

Истец и его представители считают, что развод четы Ахмедовых состоялся летом далекого 2000 г. по решению все того же Зюзинского райсуда. Однако на руках истца соответствующего документа не оказалось. Из положений Гражданского процессуального кодекса следует, что восстановление утраченного судебного производства представляет собой особую процессуальную деятельность суда и лиц, участвующих в деле.

Изначально сторона Фархада Ахмедова предоставила в Зюзинский суд ксерокопию о расторжении брака между супругами в августе 2000 года. Но судья решила, что эта ксерокопия "была сделана с копии и не имеет надлежащего удостоверения, свидетельствующего о правильности составленной копии документа". По этой причине суд первой инстанции отказал в иске Ахмедову. Кроме того, в Зюзинском райсуде не стали заслушивать свидетельские показания непосредственных участников того бракоразводного процесса. Обращаясь с апелляцией в Мосгорсуд, адвокаты Фархада Ахмедова рассчитывали, что главная московская Фемида уж точно проявит объективность, вызовет на заседание столь важных свидетелей и примет решение с учетом их показаний, но этого не произошло.

Формальный подход к этому делу в судебных инстанциях мог быть связан и с обстоятельствами, которые касаются вопросов сохранности в архивах судебных документов. И наконец, не следует сбрасывать со счетов статистику, свидетельствующую о том, что в России крайне низок процент отмены решений нижестоящих инстанций вышестоящими судебными структурами. Так, по данным Верховного суда РФ, в апелляционной инстанции отменяется либо изменяется не более 4% ранее вынесенных вердиктов.

Ранее Зюзинский райсуд оскандалился вердиктом, который признал законным лишение прописки на единственной для них жилплощади 6 несовершеннолетних детей. При этом в Мосгорсуде такое решение было поддержано.

Так называемое "дело Фархада Ахмедова" в Туманном Альбионе уже много месяцев как стало знаковым: к обструкции несговорчивого российского бизнесмена, отказавшегося играть по правилам британцев и громко хлопнувшего английской дверью, наряду с британским правосудием подключились такие серьезные агрегаты политической машины, как международный юридический консорциум "Бурфорд", который вкладывает в процесс против Ахмедова собственные деньги в надежде получить треть от присужденной Английским судом премии его бывшей супруге. СМИ сообщали и о том, что за "Бурфордом" скрываются аналитики британских спецслужб, которые располагают достаточным арсеналом для продвижения своих интересов, в том числе и внутри РФ.

История Скрипаля с обнародованием информации о Боширове и Петрове недавно показала, что спецслужбы Ее Величества, похоже, обустроили свои позиции уже не вне, а внутри российских ведомств. Подозрительная слаженность британских и некоторых московских судов по делу Ахмедова наводит на мысль, что в этой юридической комбинации могло не обойтись без тонкой агентурной работы.

В Лондоне наверняка считают, что нанесли психологический удар по российскому предпринимателю. Однако на деле получивший закалку на российских газовых северах Фархад Ахмедов давно научился держать удары и, судя по всему, не намерен поддаваться чьему бы то ни было давлению. Бизнесмен отказался исполнять политизированные решения Лондонского суда, который явно вознамерился превратить "казус Ахмедова" в пример и для острастки другим российским предпринимателям. Между тем, по словам представителей Ахмедова, решение Мосгорсуда еще не означает проигрыш истца: впереди – кассационная инстанция, в которой адвокаты бизнесмена намерены все же добиться предъявления доказательств правоты позиции своего клиента.