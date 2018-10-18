Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Керченского стрелка похоронят как безродного

Погребение проведут без лишнего шума

Тело Владислава Р., который устроил массовый расстрел учеников керченского политехнического колледжа, будет похоронено в специальной части кладбища, которая предназначена "для безродных".

Никаких особых похорон Владислава организовывать не станут. Его могила будет находиться отдельно от жертв трагедии, пишет Mash.

К слову, перед погребением студента проверят на наличие в крови наркотиков и алкоголя, отмечает "Экспресс-газета"

Массовая бойня в Керчи произошла 17 октября в политехническом колледже, унеся жизни 21 человека.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Второй день кошмара: жертв в Керчи опознали

Трагедия обрастает чудовищными подробностями

Наконец-то: Вашингтон отреагировал на трагедию в Крыму

Американские дипломаты принесли свои соболезнования вместо президента страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей