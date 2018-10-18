Керченского стрелка похоронят как безродного

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Тело Владислава Р., который устроил массовый расстрел учеников керченского политехнического колледжа, будет похоронено в специальной части кладбища, которая предназначена "для безродных".
Никаких особых похорон Владислава организовывать не станут. Его могила будет находиться отдельно от жертв трагедии, пишет Mash.
К слову, перед погребением студента проверят на наличие в крови наркотиков и алкоголя, отмечает "Экспресс-газета".
Массовая бойня в Керчи произошла 17 октября в политехническом колледже, унеся жизни 21 человека.
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