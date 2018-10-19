Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыты детали смерти солиста группы "Нэнси"

Сергей Бондаренко скончался от внезапно развившейся болезни

Гитарист коллектива Алексей Цыплаков сообщил, что его коллега умер в больнице. Однако музыкант не стал уточнять, какой именно диагноз был у фронтмена.

О том, что он шокирован уходом из жизни Бондаренко, Цыплаков рассказал изданию "РБК".

Тридцатидвухлетний Сергей скончался 18 октября. Мать артиста Елена рассказала корреспондентам Пятого канала", что прощание с ее сыном пройдет в субботу, 20 октября. Женщина также подчеркнула, что смерть певца стала для нее полной неожиданностью. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Фатальная ошибка: к аварии "Союза" привела невнимательность

Его могли повредить сборщики на Байконуре

Разбитые надежды: Мамаева оставили в СИЗО

Футболистов-дебоширов не стали разлучать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей