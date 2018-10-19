Раскрыты детали смерти солиста группы "Нэнси"

Нибиру
- Больше нет: Нибиру врезалась в Солнце
- Кровавый свет Нибиру: конец света близок
- Древние люди прилетели с Нибиру
130 новости
Гитарист коллектива Алексей Цыплаков сообщил, что его коллега умер в больнице. Однако музыкант не стал уточнять, какой именно диагноз был у фронтмена.
О том, что он шокирован уходом из жизни Бондаренко, Цыплаков рассказал изданию "РБК".
Тридцатидвухлетний Сергей скончался 18 октября. Мать артиста Елена рассказала корреспондентам Пятого канала", что прощание с ее сыном пройдет в субботу, 20 октября. Женщина также подчеркнула, что смерть певца стала для нее полной неожиданностью.
Его могли повредить сборщики на Байконуре
Футболистов-дебоширов не стали разлучать