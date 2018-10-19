Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Погиб бывший крымский министр финансов

Фото: pixabay.com
Чиновнику было 57 лет

Советник председателя Государственного совета республики Крым Павел Токарев разбился в аварии 17 октября.

С 2006 по 2010 г. Токарев был министром финансов, с 2012 по 2014 г. – начальником Госфининспекции Крыма.

"Во время событий Крымской весны... его позиция была однозначной – Крым должен воссоединиться с Россией. За ним пошли его коллеги", – сообщается на сайте Госсовета республики.  

С 2014 по 2017 г. Павел Владимирович помогал Крыму интегрироваться в российское правовое поле. За безупречную службу Токарев был награжден в 2015 г. медалью "За доблестный труд".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Фатальная ошибка: к аварии "Союза" привела невнимательность

Его могли повредить сборщики на Байконуре

Разбитые надежды: Мамаева оставили в СИЗО

Футболистов-дебоширов не стали разлучать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей