Чиновнику было 57 лет

Советник председателя Государственного совета республики Крым Павел Токарев разбился в аварии 17 октября.

С 2006 по 2010 г. Токарев был министром финансов, с 2012 по 2014 г. – начальником Госфининспекции Крыма.

"Во время событий Крымской весны... его позиция была однозначной – Крым должен воссоединиться с Россией. За ним пошли его коллеги", – сообщается на сайте Госсовета республики.

С 2014 по 2017 г. Павел Владимирович помогал Крыму интегрироваться в российское правовое поле. За безупречную службу Токарев был награжден в 2015 г. медалью "За доблестный труд".