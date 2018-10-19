Умер артист Малого театра

Дмитрию Солодовнику было 39 лет

Актер скончался сегодня, 19 октября. Печальное известие появилось на сайте театра.

"Опытный артист, но совсем молодой человек – 12 января 2019 года ему исполнилось бы всего-то 40 лет. В следующем году Дмитрий мог бы отметить еще одну юбилейную дату – 20 лет работы в Малом театре", – говорится в сообщении.

Дмитрий Солодовник наиболее известен ролью Хлестакова в постановке гоголевского "Ревизора". За нее он получил премию правительства России. Всего же на сцене Малого театра артист исполнил 26 ролей.

Солодовник снимался и в популярных сериалах – "Паутина-3", "Пятницкий" и других.

Дата и место прощания пока не названы.