Не пущу: девушка перегородила дорогу Лукашенко

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В белорусском городе Гродно девушка стала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. Однако в этот момент ехал кортеж президента страны Александра Лукашенко.
Сирены и проезжающие машины никак не смутили пешехода. Она спокойно перешла перекресток, заставив при этом затормозить водителей кортежа, передает портал NewGrodno.
Пользователи в Сети посчитали, что девушка была в наушниках и не слышала спецсигналов. Они отметили, что ей повезло, так как машина могла ее сбить.
Сам Лукашенко пока никак не прокомментировал эту ситуацию.
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