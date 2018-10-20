Не пущу: девушка перегородила дорогу Лукашенко

Глава страны не ожидал такого

В белорусском городе Гродно девушка стала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. Однако в этот момент ехал кортеж президента страны Александра Лукашенко.

Сирены и проезжающие машины никак не смутили пешехода. Она спокойно перешла перекресток, заставив при этом затормозить водителей кортежа, передает портал NewGrodno.

Пользователи в Сети посчитали, что девушка была в наушниках и не слышала спецсигналов. Они отметили, что ей повезло, так как машина могла ее сбить.

Сам Лукашенко пока никак не прокомментировал эту ситуацию.