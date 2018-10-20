Найдены фрагменты тел погибших пилотов Л-39

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В Азовском море найдены фрагменты тел пилотов разбившегося Л-39. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Два фрагмента тела обнаружены. Продолжаются поисковые работы. От самолета около 50 фрагментов достали", - цитирует представителя ведомства ТАСС.
Самолет Л-39 упал в море при выполнении учебно-тренировочного полета. Сообщалось, что оба пилота успели катапультироваться.
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