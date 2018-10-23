Отдыхать можно целых три дня вместо привычных двух

Жители России не будут работать с 3 по 5 ноября. Все дело в том, что в этом году День народного единства выпадает на воскресенье. Об этом рассказали в Роструде.

Как напоминает агентство РИА "Новости", россияне отмечают День народного единства с 2005 года. Этот праздник был принят в честь освобождения Москвы в 1612 году. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского изгнало из столицы польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября (4 ноября по григорианскому календарю).

Каждый год в разных городах страны проходят праздничные концерты, шествия и другие развлекательные мероприятия.