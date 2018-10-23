В Тель-Авиве пытались украсть работы Норштейна

Неизвестные попытались ограбить галерею

Прошлой ночью в тель-авивском филиале Altmans Gallery, где 26 откроется первая в Израиле ретроспектива работ Юрия Норштейна, неизвестные разбили витрины и пытались украсть работы автора и Франчески Ярбусовой, а также хранящиеся на складе галереи работы Шагала и Пикассо.

Преступники не смогли похитить картины – сработала сигнализация: приехали полицейские и сотрудники Altmans Gallery Tel Aviv. Все работы сохранены. Выставка начнет работать вовремя. Вернисаж пройдет вечером 25 октября, а для широкой публики выставка откроется в пятницу, 26 октября.

Напомним, что Юрий Борисович Норштейн также проведет в Израиле встречи-лекции.