В Тель-Авиве пытались украсть работы Норштейна

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Прошлой ночью в тель-авивском филиале Altmans Gallery, где 26 откроется первая в Израиле ретроспектива работ Юрия Норштейна, неизвестные разбили витрины и пытались украсть работы автора и Франчески Ярбусовой, а также хранящиеся на складе галереи работы Шагала и Пикассо.
Преступники не смогли похитить картины – сработала сигнализация: приехали полицейские и сотрудники Altmans Gallery Tel Aviv. Все работы сохранены. Выставка начнет работать вовремя. Вернисаж пройдет вечером 25 октября, а для широкой публики выставка откроется в пятницу, 26 октября.
Напомним, что Юрий Борисович Норштейн также проведет в Израиле встречи-лекции.
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