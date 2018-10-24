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Россию избавили от самого страшного маньяка

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Он держал в страхе всю страну

В этот день 11 лет назад коллегия присяжных признала Александра Пичушкина виновным в убийстве 49 человек и трех попытках покушения. Битцевского маньяка, ставшего одним из самых жестоких серийных убийц в стране, приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывает в колонии "Полярная сова".

В 18 лет Пичушкин лишил жизни человека в первый раз. Он задушил своего однокурсника и сбросил тело в колодец. Однако серийно убивать Александр начал в 2001-м, когда ему было 27 лет. В течении пяти лет маньяк регулярно ходил в Битцевский парк, где знакомился с прохожими и предлагал им выпить, после чего бил их молотком по голове. Среди его жертв были в основном мужчины, но потом ему стало "неинтересно", и он переключился на женщин, так как их сложнее было напоить.

Полицейские задержали преступника в июне 2006 г. по подозрению в убийстве местной жительницы. Пичушкин сразу признал свою вину, а заодно сообщил и о других преступлениях. По его словам, он убил 61 человека, но следствие доказало лишь 49 случая. Александра признали вменяемым. Как рассказывал сам битцевский маньяк, он бы продолжил убивать, если бы его не поймали. 

Полина ИВАНОВА
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