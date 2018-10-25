Суд отказался вернуть кота пенсионерке

Женщину обвинили в том, что она не может создать достойные условия жизни животному

Кот Васька останется в питомнике. Такой вердикт вынес Савеловский суд столицы. Хозяйка животного Татьяна Николаевна пыталась искать защиты и справедливости у стражей закона, однако суд встал на сторону ответчика – администратора приюта для животных Алены Канаевой. По ее словам, пенсионерка не выполнила рекомендаций приюта по содержанию кота и отказалась его кастрировать.

"Она заявила, что 2 тысячи рублей на кастрацию для нее дорого", – указала Канаева в интервью корреспонденту телеканала "МИР24".

В общей сложности заседание длилось 5 часов. Но ни показания свидетелей о том, как любит старушка кота, ни вещественные доказательства, что у него есть керамические мисочки, игрушки и мягкие подстилки, ни судью, ни ответчика не смягчили. Решили, что Ваське будет безопаснее в клетке приюта, а не в отдельной квартире пожилой москвички.

Кот сбежал из дома в июле этого года. После долгих поисков хозяйка Татьяна Ахметьева узнала, что он находится в частном приюте. Но там кота отдавать отказались, обвинив пенсионерку в безответственности.