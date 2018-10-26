Оставят без сладкого: сахар стремительно дорожает

Этой осенью цена на него выросла в полтора раза

Специалисты Минсельхоза сообщили, что на середину октября в Южном федеральном округе оптовая стоимость сахара была выше на 50%, чем в этом же месяце в прошлом году. Всего с начала 2018-го россияне стали платить за него на 44% больше.

Сейчас оптовая цена на сахар составляет 35,97 рублей за один килограмм, а потребительская – 42,70, которая таким образом увеличилась на 17,6% с начала года.

В ведомстве, на сайте которого были опубликованы эти данные, не уточнили, из-за чего выросли цены.