Оставят без сладкого: сахар стремительно дорожает

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Специалисты Минсельхоза сообщили, что на середину октября в Южном федеральном округе оптовая стоимость сахара была выше на 50%, чем в этом же месяце в прошлом году. Всего с начала 2018-го россияне стали платить за него на 44% больше.
Сейчас оптовая цена на сахар составляет 35,97 рублей за один килограмм, а потребительская – 42,70, которая таким образом увеличилась на 17,6% с начала года.
В ведомстве, на сайте которого были опубликованы эти данные, не уточнили, из-за чего выросли цены.
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