Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Оставят без сладкого: сахар стремительно дорожает

Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Williams
Этой осенью цена на него выросла в полтора раза

Специалисты Минсельхоза сообщили, что на середину октября в Южном федеральном округе оптовая стоимость сахара была выше на 50%, чем в этом же месяце в прошлом году. Всего с начала 2018-го россияне стали платить за него на 44% больше.

Сейчас оптовая цена на сахар составляет 35,97 рублей за один килограмм, а потребительская – 42,70, которая таким образом увеличилась на 17,6% с начала года.

В ведомстве, на сайте которого были опубликованы эти данные, не уточнили, из-за чего выросли цены. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Медведева "снесла голову" американскому фигуристу

Евгения поддерживает и вдохновляет Джейсона Брауна в трудные минуты

Запад раздувает новую тему для травли России

Ситуацию с Азовским морем используют вместо устаревших "абсурдных" поводов для нападок на Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей