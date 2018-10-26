В Северной столице выпадет первый снег

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В субботу, 27 октября, в Санкт-Петербурге ожидается первый снегопад.
Об этом сообщило главное управление МЧС по городу и области. В ночь на 27 октября будет без осадков, местами возможен туман, утром на дорогах ожидается гололедица. Снег, по прогнозам синоптиков, пройдет во второй половине дня, отмечает FlashNord.
Температура воздуха ночью составит от 0 до -2°С, в пригородах – до -4°С, днем воздух прогреется до +2+4°С.
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