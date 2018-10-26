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The Times воспела зюзинское правосудие

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Почему британские СМИ восхваляют решение столичных судов, связанных с российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым

Лондонская The Times в вышедшей на днях статье с броским заголовком "Российский суд поддержал бывшую жену в деле о разводе в Великобритании" недвусмысленно поприветствовала решения Зюзинского районного суда Москвы и Московского городского суда об отказе адвокатам российского предпринимателя Фархада Ахмедова в восстановлении утраченного гражданского производства о расторжении брака с Татьяной Ахмедовой в августе 2000г. 

"Российский суд проложил путь к тому, чтобы олигарх выплатил более 41% своего состояния в 1 миллиард фунтов стерлингов своей бывшей жене, что является самой крупной наградой за развод в британской правовой истории", – сообщило старейшее лондонское издание.

Не нужно быть юристом, чтобы разглядеть, что редакция британского издания хитрым образом допустила подмену юридических понятий, заявив, что российский суд поддержал бывшую жену в деле о разводе в Великобритании. Предметом рассмотрения российского суда не являлось дело о разводе бывших супругов в Великобритании. И районный суд, и апелляционная инстанция отказали представителю экс-супруги российского бизнесмена даже в приобщении к материалам дела документов, исходящих из Высокого суда Лондона. Предметом рассмотрения Зюзинского районного суда, а затем по частной жалобе и апелляционной инстанции г. Москвы, являлся вопрос о возможности восстановления утраченного гражданского производства о расторжении брака по иску Фархада Ахмедова к Татьяне Ахмедовой в августе 2000 г.

И сам предприниматель, и его адвокаты понимают, что даже если российский суд восстановит утраченное решение суда о разводе от 18 августа 2000 г., как то было указано в сохранившейся копии выписки из судебного решения Зюзинского суда, а также в копии свидетельства о расторжении брака, выданного предпринимателю в 2003 г., это не окажет никаких юридических последствий на решение, вынесенное судом в Лондоне. Восстановить решение о разводе, состоявшемся в 2000 году, для Ахмедова значит восстановить справедливость и получить своего рода моральную сатисфакцию.

В этой ситуации восторженный тон статьи в лондонской "Таймс" вызывает, конечно же, с точки зрения здравого смысла недоумение. Следует отметить, что в истории топовых британских СМИ вообще вряд ли сыщется хотя бы дюжина случаев обращения к проблематике российских судов.  Тем более интерес к такой  теме далек от традиционного контента The Times, которая пишет лишь о самых значительных событиях мирового масштаба. Что же заставило редакцию именитого  издания изменить своим правилам и посвятить рутинному, казалось бы, делу из практики московских судов внушительный по объему редакционный текст?

Дело в том, что бракоразводный процесс Фархада Ахмедова и связанный с ним раздел имущества стал заметным событием для британского истеблишмента. Высокий суд Лондона ранее постановил удержать с россиянина 435 миллионов фунтов стерлингов в пользу бывшей супруги Татьяны. Понятно, почему британское правосудие начисто проигнорировало весомые контрдоводы: в дело вмешалась так называемая политическая целесообразность, замешанная на обострении российско-британских отношений, санкциях и русофобии. Ситуация с бракоразводным процессом Ахмедовых стала удобным поводом для британских властей показательно продемонстрировать представителям российского бизнеса, как они будут поступать с теми, кто не боится публично поддерживать действия нынешнего российского руководства.   На явное присутствие политического заказа в "деле Ахмедова", причем заказа по линии инициаторов антироссийских санкций, указывает специально сделанный в тексте The Times акцент, что "господин Ахмедов фигурирует в американском списке ближайших соратников президента Путина".

Но если мотивы британских судей и подыгрывающих им юридических компаний и средств массовой информации в этом деле понятны, то позиция российской Фемиды, надо признать, оказалась полной неожиданностью для наблюдателей по обе стороны Ла-Манша.

По сути,  Зюзинский районный суд, а за ним и Мосгорсуд точно так же, как и ранее  суд в Лондоне,   демонстративно не стали вникать в доводы Фархада Ахмедова, проигнорировали их и тем самым заставили СМИ говорить об удивительной солидарности российского и британского правосудия. Поскольку объективно такой солидарности быть не может, тем более с учетом фактической стороны дела и различия  двух судебных систем, то поневоле стали возникать нехорошие подозрения в отношении отдельных отечественных служителей Фемиды.

Между тем, вслед за публикацией The Times по теме "дела Ахмедова" буквально в том же духе отметилось не только западное  агентство Bloomberg, но и российское издание "Ведомости", которое выпустило текст с провокационным заголовком "Суд в Москве обязал миллиардера Ахмедова выплатить экс-супруге $585 млн".

Вряд ли редакция столь компетентного издания, как "Ведомости", поленилась ознакомиться с документами Зюзинского суда и Мосгорсуда, в решениях которых ничего не говорится о таких выплатах. Но в то же время едва ли случайно "Ведомости" акцентируют внимание именно на совпадении трендов британской и российской Фемиды в этом деле.

Не исключено, что странные вердикты столичных судов, вынесенные без учета доводов российского предпринимателя и столь восторженно воспринятые британскими СМИ и либеральными масс-медиа в РФ, могут привести к серьезным политическим последствиям для отечественной судебной системы или, по крайней мере, иных ее  руководителей. Возможно, им еще придется предпринимать значительные усилия, чтобы развеять слухи о каком бы тот ни было внешнем влиянии  на суверенное судопроизводство. Ведь слишком явно состоявшиеся судебные решения, хотя они и не окончательные, сейчас пиарят западные специалисты по ведению информационных войн.

Отдел информации
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