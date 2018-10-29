В Антарктиде появится аэродром

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Китайские власти планируют построить на Южном полюсе постоянно функционирующую взлетную полосу и воздушный терминал. Этот аэропорт будет принимать туристов и исследовательские группы регулярно.
О планах китайского правительства рассказало агентство ТАСС со ссылкой на научное издание Keji Ribao. По словам источника, специалисты проводили исследования ледников, покрывающих Антарктиду, год назад. В итоге ученые выбрали место будущего аэропорта, где масса льда смещается равномерно и незначительно.
Китайским властям предстоит договориться с другими странами о помощи, чтобы их полярный самолет "Сюэин 601", который и будет совершать эти длительные рейсы, мог делать промежуточные остановки для дозаправки и технического обслуживания. Для этого Китаю придется подписывать соглашения с другими государствами каждый год.
На Южном полюсе уже существуют две китайские экстренные полосы для аварийной посадки и дозаправки, которые предназначены для самолетов с неподвижным крылом. Их построили в 2009 и 2010 годах. Однако теперь правительству Китая необходим постоянный аэродром на леднике, на котором у этой страны есть четыре научных станции.
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