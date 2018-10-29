В Антарктиде появится аэродром

Путешественники смогут им воспользоваться всего через пару лет

Китайские власти планируют построить на Южном полюсе постоянно функционирующую взлетную полосу и воздушный терминал. Этот аэропорт будет принимать туристов и исследовательские группы регулярно.

О планах китайского правительства рассказало агентство ТАСС со ссылкой на научное издание Keji Ribao. По словам источника, специалисты проводили исследования ледников, покрывающих Антарктиду, год назад. В итоге ученые выбрали место будущего аэропорта, где масса льда смещается равномерно и незначительно.

Китайским властям предстоит договориться с другими странами о помощи, чтобы их полярный самолет "Сюэин 601", который и будет совершать эти длительные рейсы, мог делать промежуточные остановки для дозаправки и технического обслуживания. Для этого Китаю придется подписывать соглашения с другими государствами каждый год.

На Южном полюсе уже существуют две китайские экстренные полосы для аварийной посадки и дозаправки, которые предназначены для самолетов с неподвижным крылом. Их построили в 2009 и 2010 годах. Однако теперь правительству Китая необходим постоянный аэродром на леднике, на котором у этой страны есть четыре научных станции.