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Новосибирский медик взял штурмом шлагбаум

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Преграда встала на пути к пациенту

Карета скорой помощи не смогла заехать во двор дома, куда она прибыла по вызову. Тогда врач вышел из машины и начал штурмом брать шлагбаум, сломав его.

Видео опубликовано в соцсети ВКонтакте, в группе "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54". 

Пользователи разделились на несколько лагерей, пишет "EG.RU". Одни решили, что медики должны заплатить 2500 рублей за ремонт испорченной преграды. Другие заступились за врачей, напомнив, что, когда речь идет о жизни и смерти, дорога каждая минута. 


Оксана ПОДТУРКИНА
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