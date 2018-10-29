Новосибирский медик взял штурмом шлагбаум

Преграда встала на пути к пациенту

Карета скорой помощи не смогла заехать во двор дома, куда она прибыла по вызову. Тогда врач вышел из машины и начал штурмом брать шлагбаум, сломав его.

Видео опубликовано в соцсети ВКонтакте, в группе "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

Пользователи разделились на несколько лагерей, пишет "EG.RU". Одни решили, что медики должны заплатить 2500 рублей за ремонт испорченной преграды. Другие заступились за врачей, напомнив, что, когда речь идет о жизни и смерти, дорога каждая минута.



