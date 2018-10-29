Унесенные ветром: петербуржцев предупредили об опасности

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Вечером 29 октября в Санкт-Петербурге резко усилится ветер.
Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.
Метеорологи предупреждают, что порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Горожан и гостей Северной Пальмиры просят быть внимательными и осторожными: пользоваться общественным транспортом вместо автомобилей, не стоять рядом с шаткими конструкциями и не ходить под деревьями.
Рекомендуется также плотно закрыть окна и не оставлять вещи на открытых балконах.
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