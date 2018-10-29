Унесенные ветром: петербуржцев предупредили об опасности

Жителей Северной столицы просят быть внимательными

Вечером 29 октября в Санкт-Петербурге резко усилится ветер.

Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

Метеорологи предупреждают, что порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Горожан и гостей Северной Пальмиры просят быть внимательными и осторожными: пользоваться общественным транспортом вместо автомобилей, не стоять рядом с шаткими конструкциями и не ходить под деревьями.

Рекомендуется также плотно закрыть окна и не оставлять вещи на открытых балконах.