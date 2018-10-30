Последний месяц осени подготовил много неприятных сюрпризов

В жизни граждан нашей страны произойдет немало изменений. Они коснутся замены полисов общего медицинского страхования, наказания за отсутствие страховки на автомобиль, возвращения турецких помидоров на отечественный рынок, борьбы с борщевиком, обязанностей при кредитовании, предоставления данных в Пенсионный фонд и кое-чего еще.

До 1 ноября оформлением новых полисов ОМС никто заниматься не станет. При этом действие предыдущих не отменено – они будут действовать бессрочно. Россияне могут сменить страховую организацию раз в год, но не позднее приближающегося четверга.

Если нет автостраховки на машину, камеры сдадут ее владельца сразу. И заплатить придется 800 руб., но... за каждое попадания на камеру – даже по несколько раз в день. Хотя автостраховщики обещали, что чаще раза за сутки штрафовать не будут, верится в это с трудом. А отлов незастрахованных стартует тоже в ноябре. Сначала в московском и еще нескольких регионах, а потом и в остальных.

Начиная с четверга за равнодушное отношение к разрастанию борщевика россиян строго покарают. Тех, кто не убрал вредоносное растение с участков, оштрафуют на сумму от 2 до 5 тыс. руб., а должностных лиц – от 20 до 50 тыс., а юридических - от 150 тыс. до 1 млн рублей. В Московской области на борьбу с сорняком в прошлом году потрачено 300 млн рублей. Теперь за это ответят дачники и другие хозяева соток и гектаров.

Также с 1 ноября в нашу страну возвращаются турецкие помидоры. Но простые граждане этого не заметят, ведь поставки будут очень небольшие: разрешение на ввоз продукции получили только четыре компании из Турции, и объем партии томатов составит всего 50 тыс. т в год. К тому же эти овощи будут отправлены на переработку, а не на прилавки магазинов.

А 20 ноября вступят в силу изменения в инструкцию ЦБ, по которым у валютных резидентов РФ, выдавших кредит нерезидентам, появятся новые обязанности. Они должны будут подавать в банк экземпляр заключенного ранее договора займа. К тому же, если сумма кредита превышает 3 млн руб., придется предоставлять данные о планируемых датах возврата валюты по займу в РФ, а также сведения о платеже нерезидента в виде процентов по валютному займу (не позднее 30 дней с даты поступления валюты на счет).

Малому и среднему бизнесу разрешат участвовать в госзакупках до 400 тыс. рублей. Такое право в ноябре получат учреждения культуры, образования и спорта. Достанется "кусочек" и медикам, но до 100 тыс. рублей. Платформу для размещения заявок запустили еще летом, а теперь она заработает полноценно.

Не самые приятные новшества в конце последнего осеннего месяца затронут крупные российские предприятия. С 28 ноября вступают в силу положения американского закона "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", который вводит новые санкции, затрагивающие деятельность банков и нефтегазовых компаний. Это значит, что кредиты, взятые отечественными организациями за рубежом, придется возвращать намного раньше. Если прежде энергетические компании, входящие в черный список, могли рассчитываться с кредиторами за 90 дней, а банки – за 30, то начиная с указанной даты сроки возврата займа сократятся до 60 и 14 дней соответственно.

И, наконец, в последний день следующего месяца истекает срок предоставления в Пенсионный фонд России сведений негосударственными пенсионными фондами при переходе физлиц в иной НПФ. В ПФР будет предоставлена информация о доходах, а также об убытках по счетам клиентов. Сведения будут раскрываться застрахованным гражданам, если произойдёт досрочная смена страховщика.