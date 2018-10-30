В самолете Иркутск-Москва произошел переполох

Нибиру
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На борт воздушного судна попали опасные пассажиры.
Два бесхозных варана бегали по салону, пока их не "задержали" бортпроводники и не усадили в коробку, сообщается на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
После приземление самолета в аэропорте "Внуково" рептилий осмотрели специалисты и определили, что они относятся к довольно-таки редкому виду ящериц. Оказалось, что переполох в воздухе устроили калимантанские безухие вараны, которые встречаются на северо-западе острова Калимантан (Борнео) в штате Саравак (Восточная Малайзия), уточняет "Подмосковье сегодня".
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