В самолете Иркутск-Москва произошел переполох

В салон проникли редкие рептилии

На борт воздушного судна попали опасные пассажиры.

Два бесхозных варана бегали по салону, пока их не "задержали" бортпроводники и не усадили в коробку, сообщается на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

После приземление самолета в аэропорте "Внуково" рептилий осмотрели специалисты и определили, что они относятся к довольно-таки редкому виду ящериц. Оказалось, что переполох в воздухе устроили калимантанские безухие вараны, которые встречаются на северо-западе острова Калимантан (Борнео) в штате Саравак (Восточная Малайзия), уточняет "Подмосковье сегодня".



