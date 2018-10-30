В Перми умер всемирно известный кот

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Пушистый питомец – звезда YouTube. Славу коту Маркизу принес ролик NONONONO Cat семилетней давности.
В 2011 его посмотрели 12 млн раз. Видео растиражировали СМИ по всему миру. Его показывали даже в США и Японии.
Так, Маркиз стал мемом, кадры с ним многократно обыгрывали пользователи Сети.
На 16-м году жизни кот умер от неизлечимой болезни, сообщили в пермском издании 59.ru. Хозяева питомца тяжело перенесли утрату. Сейчас мечтают о новом коте, который был бы похож на Маркиза, уточняет URA.RU.
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