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В Перми умер всемирно известный кот

Самому знаменитому "крикуну" Прикамья было 15 лет

Пушистый питомец – звезда YouTube. Славу коту Маркизу принес ролик NONONONO Cat семилетней давности.

В 2011 его посмотрели 12 млн раз. Видео растиражировали СМИ по всему миру. Его показывали даже в США и Японии. 

Так, Маркиз стал мемом, кадры с ним многократно обыгрывали пользователи Сети.

На 16-м году жизни кот умер от неизлечимой болезни, сообщили в пермском издании 59.ru. Хозяева питомца тяжело перенесли утрату. Сейчас мечтают о новом коте, который был бы похож на Маркиза, уточняет URA.RU.


Оксана ПОДТУРКИНА
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