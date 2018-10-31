В АО "ОЭК" будут подключать к сетям онлайн

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В "Объединенной энергетической компании" появилась новая возможность. Совсем скоро подключение к сетям будет осуществляться по единой онлайн-заявке.
Приятную новость сообщила заместитель гендиректора по реализации услуг АО "ОЭК" Ирина Силаева.
"Планируем начать в декабре, сейчас формируется полностью эта база", – рассказала она, пояснив, какую именно пользу принесет новая услуга, пишет РИА "Новости".
Она, по словам Силаевой, прежде всего на руку застройщикам, поскольку значительно облегчит их работу по подключению объектов к сетям.
На прошлой неделе говорилось о дополнительной возможности застройщиков. Пресс-служба Стройкомплекса Москвы уведомляла о том, что с ноября им доступна онлайн-заявка на техприсоединение домов к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Благодаря нововведению в разы сократится количество документов, подаваемых застройщиками. Известно, что в электронный вид будут переведены услуги шести ресурсоснабжающих организаций: АО "ОЭК", ПАО "МОЭК", ПАО "МОЭСК", АО "Мосводоканал", АО "Мосгаз", АО "Мособлгаз".
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