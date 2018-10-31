Есть 12 поводов побывать на площадках фестиваля "День народного единства"

На целых три дня – с 3 по 5 ноября – в Москве развернутся праздничные гулянья, которые организованы в рамках фестиваля ''Дни народного единства''. На фестивальных площадках в центре города и округах можно будет познакомиться с кухней, традициями, историей и культурой народов, которые населяют нашу страну. Но площадок очень много, а так хочется все успеть! Мы предлагаем вооружиться простым планом "Готовь, мастери, покупай" и подскажем, как построить правильный праздничный маршрут. Итак, поехали!

Что приготовить

Кулинарное путешествие по регионам России предлагают повара на мастер-классах, которые пройдут на Ореховом бульваре. Надо только выбрать, какой именно рецепт хочется освоить и предложить своим близким: шанежки с молотой черемухой, которые представляют Урал, треску в кляре по рецепту мурманских домохозяек, уху по-новгородски и ароматный медовый чок-ток с орешками, который так любят на Алтае.

На площади Революции юным поварам предложат налепить настоящие сибирские пельмени или сварить астраханскую уху из трех видов рыбы. Здесь же покажут, как готовить наваристый уральский грибной суп, тающие во рту куриные котлетки с перепелиными яйцами из поваренных книг иркутских хозяек и перловую кашу с белыми грибами, которую так любят пермяки! Ну а если вы все-таки больше любите историю и литературу, то найдите в расписании мастер-классы по приготовлению цветаевского яблочного пирога, говядины по-строгановски или пожарских котлет, которые просто немыслимы без нежного сливочного соуса.

Узнать разницу между сочными штрумбами из Краснодарского края и сытной толкушей с Камчатки смогут все, кто придет на кулинарные мастер-классы, которые в дни праздника будут проходить на Профсоюзной улице. А еще здесь научат делать борщ по-ярославски, аппетитные сырники, которые любят подавать на завтрак в Ростовской области, и покажут, как выбрать правильную пропорцию между картофелем и рыбой в хабаровской тале. Спойлер: толкуша – это рыбный салат с ягодами.

Чему научиться

На Городецкой улице мастер-классы познакомят юных посетителей с народными ремеслами, которыми издавна славились Иркутская, Кировская области, Хабаровский край, Тверь, Дагестан, Брянск и другие регионы. Опытные мастера покажут, как создавать пейзажи из шелковых нитей или как украсить разделочную доску в технике урало-сибирской росписи. А еще здесь будут проходить мастер-классы по хорошо знакомым москвичам народным ремеслам: педагоги научат делать яркий оригинальный фотоальбом в стиле дымковской игрушки или расписывать фонарик в стиле известной на весь мир гжели.

Попробовать себя в роли ткачей и мастеров серебряных дел смогут гости творческих мастерских на площади Революции. Здесь же преподаватели покажут, как украсить шкатулку, используя технику имитации перегородчатой эмали по правилам, которые использовали тверские мастера, или поработать на гончарном круге. Дальний Восток на этой площадке будет представлен точечной росписью, с помощью которой участники мастер-классов украсят расческу, а из Сибири прибудет мастерство работы с изделиями из льна.

ВДНХ в праздничные дни станет самым настоящим городом мастеров, где можно будет научиться многим ремеслам и сделать самые разнообразные подарки и памятные сувениры.

Юных художников ждут в Художественной мастерской, где будут проходить уроки акварели и живописи на стекле.

В арт-мастерской покажут, как подготовить оригинальный холст для рисования, используя обычные палочки от мороженого, познакомят с тайнами финифти, расскажут о технике золотного шитья и обучат создавать картины в технике стринг-арт.

В Гончарной мастерской все праздничные дни с полудня до пяти часов вечера можно будет поработать на гончарном круге и своими руками создать настоящий горшок, который, как известно, ''предмет простой'', но одновременно ''гораздо больше ценится''!





В Мастерской ручного труда будут учить создавать настоящий домашний уют: познакомят с техникой ручного вязания ковров и дадут уроки ткачества на настольном станке, обучат созданию подушек с традиционными кавказскими узорами и научат плести салфетку из трикотажа. На этих занятиях переплетутся традиции Ставрополья и Подмосковья, Иркутска и Крыма. Но главное – будет тепло и уютно!

Самые веселые игрушки своими руками сделают гости Мастерской скульптора. На этой площадке создадут глиняные свистульки точно такие, какими баловали своих детей народы русского Севера, настоящие филимоновские игрушки и оригинальный праздничный сувенир – фигурку в костюме народов Севера из полимерной глины.

Что купить

Нынешний фестиваль продолжит традицию гастрономических фестивалей цикла "Московские сезоны" и порадует москвичей оригинальными вкусными продуктами, которые привозят в столицу российские регионы. На Манежной площади ждут любителей сыров: традиционные вкусы и оригинальные авторские рецепты – без покупок к домашнему столу не уйдет ни один покупатель.

А на Рыбном рынке, который традиционно расположился в просторных шатрах на переходе от Манежной площади к площади Революции, ждут поклонников рыбы и морепродуктов. Правда, выбрать будет не так-то и просто. Омуль примостился рядом с селедкой "иваси", зубатка составила компанию муксуну, дорада и сибас борются за внимание покупателей с форелью и стерлядью. А буквально в двух шагах предложен широкой выбор для любителей копченостей. Не останутся без внимания покупателей кальмары, крабы, креветки и икра!

Общегородской фестиваль "День народного единства" проводится в столице во второй раз. В прошлом году фестивальные площадки посетили более полутора миллионов гостей. Подробную информацию о фестивале-2018, а также расписание работы площадок вы найдете на официальном сайте https://moscowseasons.com/ru/festival/unitydayfest-2018.