Эксперт предупредил информатора "Новой газеты" о возможной мести со стороны либеральных СМИ

В минувшее воскресенье политолог Армен Гаспарян опубликовал в своем аккаунте в Twitter заявление, которое подал в полицию Валерий Амельченко, главный информатор в недавнем расследовании "Новой газеты"

В этом заявлении Амельченко пишет, что автор расследования Денис Коротков заплатил 300 тыс. руб. только за то, чтобы он надиктовал заранее написанный журналистом текст. После этого Амельченко по уговору должен был "исчезнуть".

Коротков сам написал в полицию заявление о "пропаже" информатора. Амельченко был незамедлительно объявлен в розыск. Однако уже несколько дней спустя он лично явился в 64-й отдел полиции по Санкт-Петербургу и попросил больше его не искать. А заодно в подробностях рассказал о методах работы "Новой газеты".

Ряд экспертов полагает, что в дальнейшем "Новая газета" продолжит использовать Амельченко в своих целях. Например, сделает из него "козла отпущения" в случае полного провала. Такую версию выдвинул Юрий Самонкин, президент Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив.

По мнению эксперта, в последнее время имидж "Новой газеты" существенно пошатнулся. Об этом, в частности, свидетельствует недавний инцидент с "бараньим самопиаром". А история с Амельченко только подливает масла в огонь. Информатор НГ, по сути, признал, что ему за деньги предложили стать участником фейкового расследования. Но после он сам пришел в полицию и все рассказал, несмотря на возможные последствия.

"Теперь он находится под определенным давлением со стороны оппозиции, потому что такие "подставы" они не прощают. Валерию надо быть очень осторожным , потому что наши либеральные СМИ – люди специфические. Они готовы на любые провокации, любые действия против тех, кто не разделяет их идеалов", – заключил Самонкин.