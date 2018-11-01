Опубликовано видео аварии "Союза"

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Компания "Роскосмос" 1 ноября поделилась роликом, на котором запечатлена авария ракеты-носителя "Союз-ФГ", выводившей 11 октября на околоземную орбиту корабль "Союз МС-10".
Видео cняли бортовые камеры, установленные на ракете. К аварийной ситуации привела ошибка, совершенная специалистами космодрома Байконур при сборке ракеты-носителя, напоминает телеканал "360".
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