В Митино скоро появится универсальный центр соцзащиты

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На Пятницком шоссе достроили новое здание. В нем расположится Управление социальной защиты населения района Митино. До конца года объект введут в эксплуатацию, пообещал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. А пока оформляются документы.
В здании размещены справочная с компьютером, чтобы посетители смогли войти в интернет. Есть там кабинеты приема посетителей и оказания первой доврачебной помощи. В Управлении найдется место отделу предоставления мер социальной поддержки и службу "одного окна". Там же разместятся отделы назначения и выплат пособий, компенсаций и других социальных выплат.
"Кроме традиционных услуг в здании имеются залы для занятий аэробикой и для отдыха", – отметил Хуснуллин, передает пресс-служба столичного стройкомплекса.
Известно, что стройплощадка, где возводился многофункциональный центр, в общей сложности прошла более 10 проверок. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
"На всех этапах строительства привлекались специалисты Центра экспертиз, которые проводили полный комплекс лабораторно-инструментальных исследований. После устранения замечаний завершающей, итоговой проверки, будет решаться вопрос о выдаче застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", – сообщил Антосенко.
В следующем году столичные власти намерены ввести в эксплуатацию три подобных здания для оказания социальной поддержки населению.
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