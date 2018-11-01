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В Митино скоро появится универсальный центр соцзащиты

Фото: stroi.mos.ru
Жителям района подарят сразу справочную, службу "одного окна", кабинет доврачебной помощи и не только

На Пятницком шоссе достроили новое здание. В нем расположится Управление социальной защиты населения района Митино. До конца года объект введут в эксплуатацию, пообещал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. А пока оформляются документы.

В здании размещены справочная с компьютером, чтобы посетители смогли войти в интернет. Есть там кабинеты приема посетителей и оказания первой доврачебной помощи. В Управлении найдется место отделу предоставления мер социальной поддержки и службу "одного окна". Там же разместятся отделы назначения и выплат пособий, компенсаций и других социальных выплат.

"Кроме традиционных услуг в здании имеются залы для занятий аэробикой и для отдыха", – отметил Хуснуллин, передает пресс-служба столичного стройкомплекса. 

Известно, что стройплощадка, где возводился многофункциональный центр, в общей сложности прошла более 10 проверок. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

"На всех этапах строительства привлекались специалисты Центра экспертиз, которые проводили полный комплекс лабораторно-инструментальных исследований. После устранения замечаний завершающей, итоговой проверки, будет решаться вопрос о выдаче застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", – сообщил Антосенко.

В следующем году столичные власти намерены ввести в эксплуатацию три подобных здания для оказания социальной поддержки населению.

Оксана ПОДТУРКИНА
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