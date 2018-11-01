Российских моряков освободили в Эстонии

С танкера Bozdag снял арест его основной кредитор

У пятерых членов экипажа появился шанс не только вернуться домой, но и получить зарплату за последние несколько месяцев. Документы о том, что судно вызволили из "плена", передали его капитану Николаю Крупе.

Однако турецкая компания Palmali, которая владеет кораблем, не оплатила задолженность перед портом, судовым агентом и судоремонтным заводом в Таллине. Поэтому сам танкер не отпустят домой, пока долги не будут погашены.

Еще весной корабль должны были продать компании "Газпром-нефть", но вместо этого он шесть месяцев простоял в порту Таллина. Моряки, которые поддерживали жизнеспособность танкера, получали от судовладельца питание из расчета семь евро на человека в день. Теперь, похоже, организации готовы заключить договор о купле-продаже.

Представители посольства России сообщили изданию Sputnik Эстония, что готовы помочь членам экипажа вернуться на родину.