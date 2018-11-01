Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российских моряков освободили в Эстонии

С танкера Bozdag снял арест его основной кредитор

У пятерых членов экипажа появился шанс не только вернуться домой, но и получить зарплату за последние несколько месяцев. Документы о том, что судно вызволили из "плена", передали его капитану Николаю Крупе.

Однако турецкая компания Palmali, которая владеет кораблем, не оплатила задолженность перед портом, судовым агентом и судоремонтным заводом в Таллине. Поэтому сам танкер не отпустят домой, пока долги не будут погашены.

Еще весной корабль должны были продать компании "Газпром-нефть", но вместо этого он шесть месяцев простоял в порту Таллина. Моряки, которые поддерживали жизнеспособность танкера, получали от судовладельца питание из расчета семь евро на человека в день. Теперь, похоже, организации готовы заключить договор о купле-продаже. 

Представители посольства России сообщили изданию Sputnik Эстония, что готовы помочь членам экипажа вернуться на родину. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Рубль обрушится к Новому году

Спасти российскую валюту сможет только добренький Трамп

Инвесторы "Северного потока-2" испугались санкций США

Европейские партнеры "Газпрома" сильно рискуют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей