Российских моряков освободили в Эстонии

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У пятерых членов экипажа появился шанс не только вернуться домой, но и получить зарплату за последние несколько месяцев. Документы о том, что судно вызволили из "плена", передали его капитану Николаю Крупе.
Однако турецкая компания Palmali, которая владеет кораблем, не оплатила задолженность перед портом, судовым агентом и судоремонтным заводом в Таллине. Поэтому сам танкер не отпустят домой, пока долги не будут погашены.
Еще весной корабль должны были продать компании "Газпром-нефть", но вместо этого он шесть месяцев простоял в порту Таллина. Моряки, которые поддерживали жизнеспособность танкера, получали от судовладельца питание из расчета семь евро на человека в день. Теперь, похоже, организации готовы заключить договор о купле-продаже.
Представители посольства России сообщили изданию Sputnik Эстония, что готовы помочь членам экипажа вернуться на родину.
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