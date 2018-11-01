В рейтинг попало и "Око Саурона"

В космосе есть небесные тела, вид которых наводит на людей страх. Самым жутким объектом оказалась Темная туманность SH2-136, которая находится на расстоянии в 1 тыс. 200 световых лет от нашей планеты.

Чаще всего ее называют туманностью "Призрак". Она представляет собой космические пылевые облака разных форм и размеров, которые появились в результате сложных процессов звездообразования. Облака, которые слегка подсвечивают звезды, напоминают привидения.

Вторую строчку занимает туманность "Рука Бога", которая подпитывается ветром пульсара – небесного тела, испускающего радиоволны.

Третий объект, который пугает людей, находится в созвездии Кита. Это планетарная туманность NGC 246 с громкоговорящим прозвищем "Череп". Ее центральная звезда умирает в газовом контуре, вокруг которого светятся "соседи".

В список также вошли облако межзвездного газа IRAS 05437+2502 и туманность NGC 2080 в созвездии Золотая рыба под названием "Голова призрака", в которой можно увидеть "горящие глаза".

А еще люди боятся, глядя на скопление галактик Персея в рентгеновских лучах, на холм, расположенный в регионе Красной планеты Кидония, "Лицо на Марсе", который как будто находится в агонии.

Околоземный астероид 2015 TB-145 шириной 650 метров тоже выглядит устрашающе благодаря "лицу" на его поверхности.

Завершают рейтинг, опубликованном на сайте Forbes, туманность NGC 3918, более известная как "Око Саурона", до которой лететь 10 тысяч световых лет, а также группа трех сталкивающихся галактик ESO 593-IG 008 "Птица", похожая на космического монстра.