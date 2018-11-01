Нибиру
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На американского дипломата напала хворь. Болезнь атаковала постепенно. Сначала у посла США в РФ Джона Хантсмана появилась черная точка за ухом.
Он не придал значения маленькому пятнышку. Однако потом точно такая же родинка возникла на бедре.
Выяснилось, что это злокачественные образования. У Джона Хантсмана – рак. К счастью, не в запущенной форме.
"Это только первая стадия", – цитирует посла газете Desert News.
В публикации говорится, что у него меланома. Медики уже удалили опухоли. Сейчас Хасман проходит реабилитацию.
"Так, что, возможно, об этом позаботятся и у нас будет все нормально", – заключил американский дипломат.
Сейчас он находится под наблюдением врачей и регулярно проходит медосмотры.
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