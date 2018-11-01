Страшный диагноз шокировал Хантсмана

На американского дипломата напала хворь. Болезнь атаковала постепенно. Сначала у посла США в РФ Джона Хантсмана появилась черная точка за ухом.

Он не придал значения маленькому пятнышку. Однако потом точно такая же родинка возникла на бедре.

Выяснилось, что это злокачественные образования. У Джона Хантсмана – рак. К счастью, не в запущенной форме.

"Это только первая стадия", – цитирует посла газете Desert News.

В публикации говорится, что у него меланома. Медики уже удалили опухоли. Сейчас Хасман проходит реабилитацию.

"Так, что, возможно, об этом позаботятся и у нас будет все нормально", – заключил американский дипломат.

Сейчас он находится под наблюдением врачей и регулярно проходит медосмотры.