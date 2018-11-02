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Пассажиры, следовавшие из самой романтичной столицы мира во Вьетнам, так и не добрался до пункта назначения. Лайнер французской авиакомпании Air France отказался лететь над Москвой.
Самолет развернулся в небе и отправился восвояси. Командир корабля объяснил данное поведение отсутствием у французского воздушного судна необходимого разрешения.
Такую причину через несколько часов полета озвучили пассажирам, которые некоторое время пребывали в недоумении, поскольку ничего подобного ранее с ними не случалось, сообщает радиостанция Europe 1.
Некоторым из них предложили следующие рейсы, другим пришлось ночевать в аэропорту, уточняет URA.RU. В свою очередь сотрудники Air France сослались на сбой в компьютере.
На эту же ошибку указали в Росавиации. "Скорее всего, данная ситуация возникла в результате сбоя в программном обеспечении полетов авиакомпании Air France", – пояснили в агентстве, сказав несколько слов о многолетнем тесном сотрудничестве с французской компанией, пишет "Интерфакс".
В Росавиации отметили, что российская сторона готова была немедленно обработать запрос и открыть вход для иностранного лайнера, но его экипаж отказался, поблагодарив при этом диспетчеров за помощь. В Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ подчеркнули также, что ранее данный рейс проходил по другому маршруту, не затрагивая российское небо.
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