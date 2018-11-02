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Посол Кипра получил ноту от МИД РФ

Дипломат должен объяснить отказ российским туристам

Министерство иностранных дел вручило официальное письмо послу Республики Леонидасу Маркидису. В своем обращении российская сторона требует разъяснить, почему гражданам страны было отказано в пересечении границы Кипра. 

В ведомство с жалобой обратилась российская туристка, которая стала жертвой данных санкций. Она же указала, что ее случай не единичный.  

"1 ноября в МИД России по этому вопросу был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр в Российской Федерации Л.Маркидис. Ему была вручена соответствующая нота", – сказано в сообщении дипведомства. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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