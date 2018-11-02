Российского военного эксперта заподозрили в госизмене

Владимира Неелова арестовали

О решении московского суда со ссылкой на источник сообщает ТАСС. Владимира Неелова подозревают в государственной измене.

"Постановлением Лефортовского суда от 26 октября в отношении Неелова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он находится в СИЗО "Лефортово", – заявил собеседник агентства.

Подробностей пока не приводится.