Спикер МИД РФ постояла за себя, за министерство и президента страны

Есть язык официальный, а есть тот, который удобоварим для соцсетей. И вот на просторах Всемирной паутины даже представители госструктур могут себе позволить "лишнего". Ведь чиновники тоже люди.

Так, официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова хорошо известна словесными вольностями. Как раз на это ее качество обратила внимание журналист Ирина Шихман, которая интервьюировала спикера МИД.

Захарова реагировала быстро и четко, впрочем, как на всякое заявление Запада. Последнему, по ее словам, не по нраву тон Москвы, хотя он же его и задает. Иными словами, некоторые зарубежные политики в чужом глазу соринку видят и так далее.

"Мое любимое. Обожаю. Фи, они позволили себе слово "беспредел". И дальше мат на 15 страницах", – поделилась собеседница. Видео находится в открытом доступе на YouTube.

При этом Шихман заметила, что высказывания официальных лиц России приобрели "хамовато-грубоватый" оттенок, местами вставляют даже анекдоты. В качестве примера она привела пост в Facebook Захаровой, где та написала, что "если "русские хакеры" что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах".

"Что в этом слове есть нецензурного, неприличного?" – парировала спикер Министерства иностранных дел, подчеркнув, что начало данной лексике было положено президентом заокеанской стороны.

"Когда президент Соединенных Штатов позволяет себе вообще вне контекста (...) сравнить, допустим, президента другой страны с каким-то школьником, скучающим на задней парте, то тут ты понимаешь, что мир немножко изменился", – пояснила Захарова.

Речь идет о саммите G20 2015 г., когда тогдашний хозяин Белого дома Барак Обама позволил себе неуместное высказывание о российском коллеге.

Одно из последних едких замечаний Марии посвящено украинскому лидеру Петру Порошенко, который, по ее словам, ошибся дверью не только на официальном мероприятии. Произошло это гораздо раньше.

"Он, действительно, ошибся дверью уже давно. А что здесь недипломатичного? – искренне удивилась собеседница. – Тяжело на очередной дикий выпад Порошенко ответить: "Сложно с этим согласиться. Точка".