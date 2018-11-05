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Варфоломей потребовал от РЦП признать автокефалию церкви Украины

Фото: GLOBAL LOOK press/ patriarchate. org
По его словам, народ имеет право на независимость от Москвы

Константинопольский патриарх Варфоломей потребовал от Русской православной церкви (РЦП) признать право украинцев на автокефалию.

"Москве следовало бы признать, что украинский народ, который она в порядке не православном получила на несколько столетий в свою юрисдикцию, или точнее в управление, что этот почти пятидесятимиллионный народ имеет право на церковную независимость, на автокефалию", – цитирует патриарха РИА "Новости".

При этом глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что Константинополь больше не имеет права называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что решение по автокефалии Украинской церкви еще изменится.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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