Варфоломей потребовал от РЦП признать автокефалию церкви Украины

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Константинопольский патриарх Варфоломей потребовал от Русской православной церкви (РЦП) признать право украинцев на автокефалию.
"Москве следовало бы признать, что украинский народ, который она в порядке не православном получила на несколько столетий в свою юрисдикцию, или точнее в управление, что этот почти пятидесятимиллионный народ имеет право на церковную независимость, на автокефалию", – цитирует патриарха РИА "Новости".
При этом глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что Константинополь больше не имеет права называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что решение по автокефалии Украинской церкви еще изменится.
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