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Европе угрожают толпы вооруженных мигрантов

Фото: GLOBAL LOOK press/Angel Hernandez
Они пытаются прорваться через усиленную охрану

На боснийско-хорватской границе собралось около 20 тысяч мигрантов. При этом многие из них вооружены ножами.

Отмечается, что люди пытаются прорваться в Центральную Европу. Пока их сдерживает охрана границы, однако долго противостоять мигрантам они не смогут, передает издание Kronen Zeitung.

Многие из беженцев являются жителями Пакистана, Ирана, Алжира и Марокко.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть южные границы страны, чтобы не пустить мигрантов в государство.

Напомним, что массовый поток беженцев в Европу из Северной Африки и Ближнего Востока начался в 2015 году. Большинство людей приняли Германия и Италия.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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