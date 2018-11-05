Европе угрожают толпы вооруженных мигрантов

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На боснийско-хорватской границе собралось около 20 тысяч мигрантов. При этом многие из них вооружены ножами.
Отмечается, что люди пытаются прорваться в Центральную Европу. Пока их сдерживает охрана границы, однако долго противостоять мигрантам они не смогут, передает издание Kronen Zeitung.
Многие из беженцев являются жителями Пакистана, Ирана, Алжира и Марокко.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть южные границы страны, чтобы не пустить мигрантов в государство.
Напомним, что массовый поток беженцев в Европу из Северной Африки и Ближнего Востока начался в 2015 году. Большинство людей приняли Германия и Италия.
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