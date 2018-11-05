Европе угрожают толпы вооруженных мигрантов

Они пытаются прорваться через усиленную охрану

На боснийско-хорватской границе собралось около 20 тысяч мигрантов. При этом многие из них вооружены ножами.

Отмечается, что люди пытаются прорваться в Центральную Европу. Пока их сдерживает охрана границы, однако долго противостоять мигрантам они не смогут, передает издание Kronen Zeitung.

Многие из беженцев являются жителями Пакистана, Ирана, Алжира и Марокко.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть южные границы страны, чтобы не пустить мигрантов в государство.

Напомним, что массовый поток беженцев в Европу из Северной Африки и Ближнего Востока начался в 2015 году. Большинство людей приняли Германия и Италия.