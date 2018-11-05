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В автокатастрофе погиб известный телеведущий

Его машина столкнулась с мусоровозом

В ДТП погиб ингушский ведущий юмористической программы "Прайм Тайм" Руслан Чахкиев.

Отмечается, что его автомобиль столкнулся с мусоровозом, на котором не было стоп-сигналов и световозвращательных элементов, передает "Регион Online".

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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