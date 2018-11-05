В автокатастрофе погиб известный телеведущий

Нибиру
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В ДТП погиб ингушский ведущий юмористической программы "Прайм Тайм" Руслан Чахкиев.
Отмечается, что его автомобиль столкнулся с мусоровозом, на котором не было стоп-сигналов и световозвращательных элементов, передает "Регион Online".
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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