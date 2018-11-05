Вопиющая ложь: "Новая газета" выдумала фейк о гибели российских добровольцев в Сирии

Редакционный коллектив "Новой газеты" продолжает распространять фейки в информационном пространстве Российской Федерации. На сей раз "журналисты" сообщили о том, что в САР во время подрыва автомобиля якобы погибли российские добровольцы и военнослужащие

По мнению "независимого СМИ", 4 ноября 2018 года в здании криминальной полиции Сирии близ трассы Дамаск – Дейр-эз-Зор раздался взрыв, погибло 11 человек. "Среди погибших пятеро бойцов Сирийской правительственной армии и шесть человек, предположительно относящихся к подразделениям частной военной компании (ЧВК) “Вагнер”", – заявили в "Новой газете".

"Новость" получила распространение после публикации сирийских антиправительственных СМИ, оправдывающих деятельность боевиков вооружённых группировок. Её подхватил сайт Сирийского центра мониторинга по правам человека (SOHR), не особо вдаваясь в правдивость заявлений первоисточников.

Примечательно, что во всех антиправительственных СМИ Сирии данные о количестве погибших различаются, но место действия совпадает – перекрёсток "Панорама". При этом нет совершенно никаких подтверждений того, что событие имело место быть в реальности.

Взрывы в том районе действительно были: за несколько часов до публикации о гибели людей командование САА сообщило о том, что проводится операция по утилизации взрывных устройств, отбитых у боевиков "ИГИЛ" (деятельность организации запрещена в РФ) близ Аш-Шула. Именно он располагается всего в 20 километрах от перекрёстка "Панорама", где якобы подорвались российские военные.

"По всей видимости, замеченный местными жителями военный транспорт и последующие услышанные взрывы стали основой для появления слухов о гибели военных, которые для лучшего тиражирования были названы российскими", – отметил авторитетный Telegram-канал @directorate4 сразу после появления первых сообщений на страницах антиправительственных СМИ.

Специальные корреспонденты ФАН в Сирии подтвердили, что никаких российских граждан в это время не погибло и не пострадало. Фактически, "Новая газета" вновь опубликовала заведомо ложные сведения, лишь подтвердив мнение общественности об абсолютном профанстве в тематике сирийского конфликта.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил следующее: "Доверять в таких ситуациях необходимо только официальным органам: Москве, Минобороны РФ, МИД РФ, командованию сирийской армии и официальному правительству Дамаска. Здесь же я вижу преднамеренные действия “Новой газеты”, которая в попытках первыми выдать непроверенную информацию о гибели наших военных, просто пытается заработать трафик".

К подобной тактике и наглому обману читателей "Новая газета" прибегает не впервые. Последний случай – история, которую выдумал автор "независимого СМИ" Денис Коротков. В начале октября 2018 года он обратился в правоохранительные органы и заявил о пропаже своего "информатора" Валерия Амельченко, который якобы рассказывал "журналисту" о "грязной работе" по заказу предпринимателя Евгения Пригожина. Пропавшего объявили в розыск, однако спустя 2 дня мужчина сам пришёл в полицию и рассказал о "нестандартных" методах работы "Новой газеты" и её авторов. Оказалось, что Денис Коротков предложил Валерию Амельченко за 300 000 рублей озвучить на диктофон подготовленный "журналистом" провокационный текст.