Глацких проверит СКР

Вопрос вызвал нецелевой расход крупной суммы

СКР проверит данные о нецелевом расходовании 131 млн руб. чиновницей Ольгой Глацких. Об этом сообщается на сайте организации.

Напомним: Глацких ранее заявила, что государство ничего не должно молодым людям, поскольку "не просило рожать детей". Ее отстранили от должности на время расследования.