Глацких проверит СКР

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СКР проверит данные о нецелевом расходовании 131 млн руб. чиновницей Ольгой Глацких. Об этом сообщается на сайте организации.
Напомним: Глацких ранее заявила, что государство ничего не должно молодым людям, поскольку "не просило рожать детей". Ее отстранили от должности на время расследования.
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