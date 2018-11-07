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Глацких проверит СКР

Вопрос вызвал нецелевой расход крупной суммы

СКР проверит данные о нецелевом расходовании 131 млн руб. чиновницей Ольгой Глацких. Об этом сообщается на сайте организации.

Напомним: Глацких ранее заявила, что государство ничего не должно молодым людям, поскольку "не просило рожать детей". Ее отстранили от должности на время расследования.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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