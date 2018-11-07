Московским школьникам доступны более 150 площадок олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Поучаствовать в культурной олимпиаде столицы приглашают учащихся 1-11 классов московских школ в рамках шестого сезона олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы", где более 150 площадок уже принимают участников

Выполнить и отправить задания можно до 31 марта 2019 года. Это одна из инновационных олимпиад, которые проводят в Москве. По словам руководителя департамента образования столицы Исаака Калины, развитие олимпиадного движения является одной из приоритетных задач ведомства.

Принять участие в олимпиаде можно лично или собрать команду из одноклассников и друзей-единомышленников. Соревнование включает основной тур и финальную призовую игру. Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти вводный тур. После первого знакомства с заданиями школьники приступают к основному туру: выбирают любую площадку, выполняют задания заочного тура и затем отправляются в музей.

"Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы" задумана не как соревнование, а, скорее, как образовательный интересный способ узнавать что-то новое. Задания составлены таким образом, чтобы участники в поисках ответов обязательно изучили экспозицию или посетили экскурсию. Каждые две недели у нас тематические. То есть за посещение музеев и усадеб в определенной категории начисляются дополнительные баллы. Сейчас у нас – "геолого-почвенные" недели", – рассказала координатор олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы" Мария Войцик.

Итоги олимпиады будут подведены в апреле. Победители и призеры основного этапа получат электронные грамоты, а все участники – сертификаты. Те, кто успешно выступит в основном этапе, будут приглашены на финальную призовую игру 11 мая и на торжественную церемонию закрытия, которая состоится 26 мая.

Олимпиада проводится Департаментом образования города Москвы совместно с Департаментом культуры, координатором является Центр педагогического мастерства.