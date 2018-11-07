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Миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинение

Представители бизнесмена воздержались от заявлений

Российского предпринимателя и владельца ФК "Монако" Дмитрия Рыболовлева обвиняют в коррупции.

Кроме того, обвинения по этому делу предъявлены Кристине и Антуану Нармино – супруге и сыну экс-главы юстиции Монако Филиппа Нармино, а также адвокату Рыболовлева Татьяне Бершеде. Три остальных фигуранта дела также выпущены на свободу.

ТАСС отмечает, что агентство не смогло получить официальных комментариев от представителя российского олигарха.

Валентина МАЙОРОВА
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