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Умер самый жестокий насильник СНГ

Сергей Ткач. Кадр youtube.com
"Пологовский маньяк" хвастался тем, что загубил сотню жизней

Сергея Ткача, приговоренного к пожизненному заключению, не стало из-за сердечной недостаточности. Он отбывал срок за убийства молодых девушек.

Маньяк ушел из жизни 4 ноября, а 7 числа его похоронили силами Житомирского учреждения исполнения наказаний №8. О смерти Ткача рассказал начальник тюрьмы Константин Шедловский изданию Segodnya. За телом убийцы никто из родственников не приехал, в том числе его супруга, россиянка по имени Елена, которая не выходит на связь.

В 2017 году Ткач женился на жительнице Ярославля, когда уже много лет находился в колонии. Девушка была преданной поклонницей маньяка с раннего возраста и в течение семи лет писала ему письма. В итоге он обратил на нее внимание, а вскоре Елена родила ему ребенка.

Ткача приговорили к пожизненному заключению в 2008 году за 37 убийств и 8 изнасилований. Однако он утверждал, что убил c 1980 по 2005 г. 100 человек. Жертвами маньяка становились девушки в возрасте от 9 до 17 лет.

Любопытно, что он окончил школу милиции и работал экспертом-криминалистом, пока его не уволили за то, что он подделал результаты экспертизы. После этого Ткач переехал на Украину, где и убивал.  

Полина ИВАНОВА
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