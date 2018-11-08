Влияние дошкольного образования на будущее выпускников обсудят в эфире

Лучшие эксперты выскажутся в программе "Вызов: азарт и опыт"

О пользе и вреде дошкольного образования руководители столичных школ поспорят в прямом эфире программы "Вызов: азарт и опыт", которая будет транслироваться на Московском образовательном телеканале (mosobr.tv) 13 ноября в 19:15.

Команду "азартных" представит директор школы № 1637 Наталья Зуева, ее соперником будет директор школы № 2073 Ольга Марасанова от команды "опытных".

Участники программы выскажут свое мнение по заданной теме, ответят на вопросы ведущего, телезрителей и зрителей в студии MOSOBR.TV. Победитель определится по итогам зрительского онлайн-голосования. Итоги каждой программы включаются в командный зачет.

Первый выпуск телепроекта "Вызов: азарт и опыт" Московского образовательного телеканала вышел в январе 2018 года. Каждый эфир – это профессионально-интеллектуальной поединок, где еженедельно встречаются директора столичных школ: один – азартный, другой – опытный. Деление на категории "азартный" и "опытный" – не характеристика участников, а лишь обозначения команд. По правилам программы, азартный директор вызывает на дуэль директора опытного. Последний принимает бой и выбирает тему обсуждения. Вызов происходит в социальных сетях. В настоящее время уже 10 руководителей московских школ приняли участие новом сезоне программы, и счет команд составляет 3:3, ничья.