Американские города уничтожает огонь

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В США сильный лесной пожар охватил штат Калифорния. В результате огонь почти полностью уничтожил город Парадайс, который по иронии судьбы переводится как "рай".
Отмечается, что сгорели уже около тысячи домов, а пожар распространился на площади до 20 тысяч акров, пишет газета Sacramento Bee.
"Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно", - сказала член городского совета Скотт Лоттер.
Власти уже эвакуировали 27 тысяч жителей. Многим из-за пробок пришлось покидать город пешком.
При этом огонь, несмотря на все усилия пожарных, продолжает распространяться и может уничтожить еще больше домов.
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