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Американские города уничтожает огонь

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Люди в спешке покидают дома

В США сильный лесной пожар охватил штат Калифорния. В результате огонь почти полностью уничтожил город Парадайс, который по иронии судьбы переводится как "рай".

Отмечается, что сгорели уже около тысячи домов, а пожар распространился на площади до 20 тысяч акров, пишет газета Sacramento Bee.

"Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно", - сказала член городского совета Скотт Лоттер.

Власти уже эвакуировали 27 тысяч жителей. Многим из-за пробок пришлось покидать город пешком.

При этом огонь, несмотря на все усилия пожарных, продолжает распространяться и может уничтожить еще больше домов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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